Torna il memorial Piffe, concerto benefit al Foro Boario di Lucca con Alberto Ferrari dei Verdena

Dopo il successo e la commozione dello scorso anno torna il Memorial Piffe, con cui gli amici e la scena musicale lucchese ricorderanno Emanuele Primierani, musicista della zona e padre di due figli, venuto a mancare il 29 settembre 2017 a Budapest dove viveva e lavorava. L’evento, che si terrà al Foro Boario sabato 22 dicembre, prevede un ricco programma all’insegna del rock che inizierà alle 17, e si protrarrà sino a notte. Quest’anno un ospite speciale a Lucca per onorare la memoria di Piffe: Alberto Ferrari, cantante e chitarrista dei Verdena, uno dei simboli della musica alternativa italiana tanto amata da Emanuele. Sul palco si alterneranno 10 gruppi, djset. Presente anche lo street food per creare l’atmosfera di un vero e proprio festival rock. Tra le band che si alterneranno sul palco spiccano gli Unnamed (il gruppo con il quale nei primissimi anni 2000 Piffe registrò un disco e fu protagonista di tanti bei concerti), ma anche Acid Brains, Esterina, Formiche nell’Orto, Welcome Aliens, Tondino Boi!s, Nido di Vespe, Missili, Solo e l’Unnamed Special Friends Band che sarà un tributo nel tributo con il quale gli amici più stretti vogliono rivolgersi a Emanuele con il linguaggio che più utilizzava: quello della musica. L’ingresso sarà a offerta libera, il ricavato sarà donato alla famiglia Primierani.