Torna il Firenze Archeofilm

Firenze Archeofilm – Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente dal 2 al 6 marzo al Cinema La Compagnia con Ingresso gratuito.

Torna in sala a La Compagnia il Firenze Archeofilm – Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente, organizzato da Archeologia Viva (Giunti Editore) nell’ambito delle manifestazioni promosse da TourismA.

70 film in concorso, proiezioni mattino pomeriggio e sera, film stranieri doppiati in italiano, film “Original sound”, cinema 360° (con visore VR), incontri con i registi e, per finire, assegnazione del “Premio Firenze Archeofilm”.

Il cinema è uno strumento formidabile per raccontare la storia in modo approfondito e coinvolgente. Trasmette conoscenza, cultura, sapere scientifico. È il frutto di un amore difficile ma necessario tra l’archeologo e chi realizza e produce film. Il sapere deve coniugarsi con l’emozione e la passione. Il cinema è racconto, è fiaba, è arte, è cultura. Il mondo antico aspetta di essere raccontato non solo descritto. Il nostro paese, l’Italia, dalla preistoria a oggi è una miniera senza fondo, un mare infinito di possibili racconti, nasconde tesori inesauribili. Da oltre trent’anni, in Italia e in Europa, così come ora a Firenze Archeofilm, con il cinema e con le immagini dedicate ai musei, ai parchi archeologici, alle ricerche, ai nuovi scavi, abbiamo cercato di stimolare la coscienza collettiva sulla bellezza del patrimonio e del panorama storico nei territori di tutto il mondo e sull’importanza per ogni popolo di conoscere, mantenere e promuovere il proprio orizzonte culturale. Siamo ancora testimoni di un periodo difficile, immersi nel clima di una terribile pandemia. Vorremmo conoscere meglio il passato per non commettere nuovi errori fatali.” (Dario Di Blasi – Direttore Artistico “Firenze Archeofilm”)

Cinema La Compagnia Firenze. Il festival sarà interamente ad ingresso gratuito. PROGRAMMA COMPLETO