Tomasi: io candidato CDX? Preferisco rimanere a Pistoia

Il sindaco di Pistoia si ‘sfila’ (tatticamente?) dalla corsa alla nomination per le candidature a governatore della Toscana del Centro Destra. ASCOLTA L’INTERVISTA

“Io candidato? Mi fa piacere che il mio nome circoli ma mi piace fare il sindaco di Pistoia, c’è molto da fare, e mi piacerebbe anche un secondo mandato” dice Tomasi. Che sulle prossime regionali ha le idee chiare: “possiamo giocarcela a patto però che non si calino inToscana discussioni nazionali, e si stia sui temi del territorio a partire dalle infrastrutture, dalla questione dei rifiuti, dalla liste d’attesa in sanità etc etc”