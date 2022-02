Thich Nhat Hahn “Gone with the wind” al cinema Odeon

Lo scorso 22 Gennaio, Thich Nhat Hahn, una delle più importanti guide spirituali del mondo, ha lasciato il corpo. Per celebrare la straordinaria figura di questo maestro sabato 5 (ore 18) e domenica 6 (ore 16) il Cinema Odeon di Firenze presenta in prima nazionale il documentario

Il Maestro Zen Thich Nhat Hanh (Thay) è stato uno dei più influenti leader spirituali del XX e del XXI secolo, nominato da Martin Luther King Jr. per il Premio Nobel per la Pace. Negli anni ’60 e ’70 le sue idee antimilitariste e il suo impegno contro la guerra del Vietnam lo aveva posto in contrasto con i governi sia del Vietnam del Nord sia del Vietnam del Sud, oltre che con gli Stati Uniti, ed era stato costretto a lasciare il suo Paese, vivendo in esilio. Ha sostenuto fermamente, per tutta la sua vita, gli insegnamenti del Buddha. Ha dedicato la sua vita a trovare la chiave per uscire dalla sofferenza e ha insegnato a “vivere nel momento presente”. “E’ possibile soffrire meno – insegna Thay – se avete il tempo di ascoltare la vostra sofferenza e la sofferenza del mondo”. Thay ha pubblicato più di 100 libri, tra gli scrittori buddhisti è secondo solo al Dalai Lama, il suo libro “Il miracolo della presenza mentale” è una delle opere più influenti a livello globale.

La storia di questo grande maestro, ed è stata realizzata da un team che l’ha ricostruita partendo dal Plum Village, il più grande monastero buddista d’Europa, fondato più di trent’anni fa vicino a Bordeaux, in Francia, e frequentato da più di 10 mila persone all’anno. E’ qui che Thay ha insegnato la “Consapevolezza“, ovvero imparare a tornare al “qui e ora” per vivere nel momento presente, sviluppata attraverso la pratica della Meditazione. “La Meditazione – insegna Thay – non è una fuga dalla società, ma è un tornare a noi stessi e vedere quello che succede. Una volta che si vede, ci deve essere azione. Con la Consapevolezza sappiamo cosa dobbiamo e non dobbiamo fare per aiutare”. Il film è il racconto di questo grande cambiamento, che da un individuo si può estendere a tutti gli esseri e a tutto il mondo.

THICH NATH HANH: GONE WITH THE WIND (Hong Kong, 80′)

Versione originale (cinese e inglese) con sottotitoli in italiano

