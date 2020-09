“The Battle: Roar to Victory”, per la seconda giornata del Florence Korea Film Fest

Seconda giornata del film festival: giovedì 24 settembre al cinema La Compagnia di Firenze. Una delle più grandi vittorie della lotta per l’indipendenza coreana sotto il dominio giapponese nella prima italiana “The Battle: Roar to Victory”.



Il film (ore 18) inaugura la nuova sezione “K History”, dedicata alla storia della Corea del Sud. Un film in costume, kolossal e campione d’incassi in patria. A seguire, video incontro con il regista Lee Sang-geun.

Il film, un kolossal in costume, campione d’incassi in patria (con 3 milioni di spettatori), è incentrato sulla battaglia di Bongo-dong, del 1920, in cui l’abile spadaccino Hae Chul, il leader della squadra delle forze indipendenti Jang-Ha e il cecchino Byung-Goo, decidono di affrontare l’esercito giapponese in un feroce combattimento, durato quattro giorni, nella Valle della Morte in Manciuria. Questo conflitto passerà alla storia come una delle più grandi vittorie della lotta per l’indipendenza coreana sotto il dominio dell’Impero giapponese.

Alle 21, in prima serata, “Exit” lungometraggio d’esordio di Lee Sang-geun. Un’emozionante pellicola a metà tra la commedia e l’action movie, in cui un uomo qualunque diviene un eroe grazie a una situazione d’emergenza.

INFO Prezzi: Giornaliero 3 film: biglietto giornaliero intero: € 12,00; Biglietto giornaliero ridotto: € 10,00 – Proiezione Pomeridiana: Biglietto intero: € 5,00; Biglietto ridotto: € 4,00 – Proiezione Serale – dalle ore 20:00 Biglietto intero: € 6,00 /Abbonamento intero del Festival: € 49,00 Sala fisica Compagnia /Abbonamento ridotto del Festival: € 39,00