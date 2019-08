Tetto si incendia in magazzino: operaio precipita e muore a Castelfiorentino

Un operaio di 27 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Castelfiorentino (Firenze) mentre sul tetto di un magazzino eseguiva lavori di posa di catrame e improvvisamente ha preso fuoco la copertura.

L’incidente è avvenuto stamattina sul tetto di un capannone dell’ex azienda vetraria Ve-Ca e insieme all’operaio deceduto stavano lavorando altri due uomini. Lo stabile è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. A quanto pare il capannone interessato era vuoto ed erano in corso lavori commissionati dalla proprietà per poter rimettere in affitto i locali. I lavori di stamani in particolare servivano a mettere in sicurezza la copertura stendendo una guaina di catrame. Nello svolgere queste operazioni l’operaio 27enne è precipitato.

Secondo primi racconti dei colleghi, parenti della vittima, si sarebbe incendiata la copertura del fabbricato a causa delle attrezzature usate, che prevedono di stendere e incollare la guaina bituminosa, impermeabile all’acqua, con una tecnica ‘a fiamma’. In questo caso l’uomo sarebbe caduto nel tentativo di evitare le fiamme. Una successiva ricostruzione, al vaglio delle autorità, considera pure che vi sia stato un cedimento di un punto del tetto sotto il peso dell’operaio poi precipitato nel piazzale. In passato, nello stesso edificio, il 29 agosto 2011, morì un altro operaio, un 44enne che stava eseguendo lavori di manutenzione e impermeabilizzazione del tetto. Questo operaio non risultò assunto in regola dalla ditta per cui lavorava e in quella occasione il titolare dell’impresa fu arrestato dai carabinieri. Cordoglio per la vittima è stato espresso dal Pd dell’Empolese Valdelsa.