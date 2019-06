Terminato incontro Della Valle/Commisso, per Corriere della Sera “è fatta”

Il primo incontro tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso per la cessione della Fiorentina è durato circa due ore.

Per ‘Il Corriere della Sera’ la squadra viola sarebbe ormai “italoamericana”. Sembra che dopo l’incontro milanese di oggi sia stato raggiunto un accordo. In questo momento le due delegazioni si sono dirette dal notaio per formalizzare l’intesa. L’ultima offerta fatta da Commisso si avvicina a 170 milioni di euro e e pare che la chiusura sia arrivata a una cifra poco superiore. Sono dunque stati smussati gli ultimi dettagli e anche la Borsa ha accolto positivamente l’intesa con le azioni della Tod’s che guadagnano terreno.

Un summit dopo il quale l’imprenditore italo-americano ha lasciato la sede della Tod’s per raggiungere la Bonelli Erede, tra i maggiori studi legali italiani e dove lavora l’avvocato Carlo Montagna, membro del Cda della Fiorentina.

Commisso comunque non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti presenti.