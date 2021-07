Temporali forti fino a domani, codice giallo in Toscana

In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, un campo di relativa bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale mantiene attivo un flusso di correnti umide meridionali associto a condizioni di instabilità specie sulle zone settentrionali.

Sia oggi che domani dunque possibili colpi di vento e grandinate nei temporali. In particolare oggi lunedì 26 luglio i venti saranno localmente forti su l’Arcipelago, litorale meridionale, Colline Metallifere, Amiata e zone appenniniche.

Sempre oggi mare molto mosso a sud dell’Elba

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Sulla Toscana settentrionale molte nubi compatte con piogge e locali temporali, in assorbimento dal tardo pomeriggio. Altrove estesa copertura medio-alta e stratiforme, piu’ compatta nelle ore diurne sulla Sardegna orientale e sulle altre zone appenniniche, dove sara’ in grado di produrre locali piovaschi.

Intanto si contano i danni nel Comasco, dove una frana sulla sponda orientale del lago di Como ha investito il paese di Blevio. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango e detriti, che hanno trovolto decine di auto. Alcune famiglie, per motivi precauzionali, sono state evacuate dalle loro case. Sul posto da ieri stanno operando vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Altre frane dovute ai torrenti in piena hanno isolato due frazioni a monte, mentre e’ stata temporaneamente chiusa anche la ex strada statale 583 Lariana. Piante cadute e allagamenti anche alla periferia di Como e nelle zone di Cantu’ e Olgiate Comasco. Non sono segnalate persone ferite. Allagamenti, gradinate e violenti temporali hanno colpito anche la citta’ di Como.