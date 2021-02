Team di Firenze vince Climathon Awards, premio globale ambiente

‘Start Park’ progettato da un team di Firenze vince Climathon Awards 2021, la ‘maratona’ per il clima in cui cittadini da tutto il mondo si uniscono per affrontare le sfide climatiche locali

Soluzioni basate sulla natura possono migliore il design e l’architettura obsoleti degli spazi verdi cittadini, al contempo diffondendo la consapevolezza sul cambiamento climatico. È l’idea dietro lo ‘Start Park’ progettato da un team di Firenze, nonché “l’idea più avanzata dal 2015” ai Climathon Awards, la ‘maratona’ per il clima in cui cittadini da tutto il mondo si uniscono per affrontare le sfide climatiche locali.

Questo premio speciale per la squadra migliorata di più nel tempo è stato istituito per celebrare il quinto anniversario della gara. ll team (Marco Berni, Rita Duina, Lorenzo Bittini, Ely Pacchierotti, Alessia Menin e Anacleto Rizzo) aveva infatti partecipato a una Climathon nel 2017, con l’idea di favorire la creazione di comunità più resilienti. Un primo prototipo di Start Park è già stato sviluppato per la città di Prato, con la collaborazione del Comune, e lo scopo è portare lo stesso modello a Lucca.

“Vincere i Climathon Awards ci dà la possibilità di promuovere e diffondere la nostra visione del futuro urbano sostenibile in tutto il mondo”, ha detto Berni. “Stiamo cercando di ampliare e diffondere l’approccio di Start Park, ottimizzandone i processi e il modello di business, al fine di renderlo sostenibile e accessibile per ogni Paese”. Grazie al progetto Horizon 2020 Eu Designscapes, Start Park ha ricevuto 50,000 euro divisi in due tranche nel 2019 e nel 2020. Ora, con il sostegno dell’organismo europeo Eit Climate-Kic, il team lavorerà con Microsoft per continuare il lavoro in futuro. Secondo la Ceo di Eit Climate-KIC, Kirsten Dunlop, “L’edizione 2020 della Climathon ha offerto un’opportunità unica ai cittadini di contribuire alla ripresa post Covid” ricostruendo un’Europa più “verde”.

Plauso anche dal sindaco Nardella. “StartPark, progettato da un team di Firenze, è il vincitore dei ClimathonAwards. Una bellissima iniziativa: riprogettare gli spazi verdi cittadini, coinvolgendo direttamente la comunità e diffondendo consapevolezza sul cambiamento climatico. Complimenti ragazzi”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella su twitter.