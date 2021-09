Tavolini, Confcommercio: hanno dato inattesa vivacità a piazze e strade Firenze

Il presidente di Confcommercio Firenze, Aldo Cursano, sulla proposta di Nardella: ” su tavolini tornare indietro solo da eccessi”

Troppi? No, solo in alcuni casi. Ma soprattutto (quasi dappertutto) utili. La posizione di confcommercio sui tavolini che invadono strade e piazze del centro di Firenze e non solo, è chiara: bene limitare, ma solo quando ci si trova situazioni limite.

“Accanto alle tante conseguenze negative che ha portato la pandemia, ce ne sono probabilmente alcune altre che ci possono insegnare qualcosa. Per esempio, la riscoperta delle nostre città e di un nuovo modo di viverle. La possibilità concessa a tutti i pubblici esercizi di allestire uno spazio esterno per servire i clienti ha regalato un colpo d’occhio spesso vivace e accogliente alle nostre piazze, ben diverso da quel vuoto desolante e silenzioso che avevamo sperimentato nei mesi più duri della segregazione anti-pandemica”.

A dirlo il presidente di Confcommercio Toscana e fiorentina Aldo Cursano, che è intervenuto sulla questione dehors e tavolini all’aperto.

“Qualcuno – ha precisato – se ne è approfittato. È chiaro che da questi eccessi si deve tornare indietro, ma per farlo basta ristabilire le regole. Tornare tout court alla ‘normalità’ pre-pandemica, invece, spazzando d’un colpo quanto di buono è venuto fuori in questi mesi sul fronte dell’ospitalità, sarebbe un errore imperdonabile”. Secondo Cursano è necessario andare avanti “con questo nuovo modello di ospitalità ‘on the road’, che apre i locali alla città e nel segno dell’incontro toglie i confini tra spazi chiusi e aperti”.

Jacopo Ferretti segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze afferma che “la concessione gratuita del suolo pubblico all’aperto per i tavolini e le sedie dei locali cittadini è stata una misura importante sia per incentivare l’economia in un momento di estrema crisi sia per garantire la sicurezza nel difficile contesto sanitario che abbiamo e stiamo ancora attraversando. Confidiamo quindi che l’agevolazione venga rinnovata e insieme regolamentata per il prossimo futuro”. “Il provvedimento attuale scadrà il 31 dicembre – aggiunge Ferretti -. Riteniamo che in questi mesi l’iniziativa promossa dal Comune sia stata positiva e abbia riscosso notevole successo. Sono emersi spunti utili di cambiamento da tenere presenti in ottica del prossimo piano”.