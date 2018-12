Tamponamento su viadotto, traffico in tilt a Firenze

Un tamponamento sul viadotto dell’Indiano ha mandato in tilt il traffico questa mattina a Firenze. Code anche all’ingresso dell’autostrada zona Peretola

Traffico in tilt lungo le principali arterie cittadine, questa mattina a Firenze, a causa di un incidente verificatosi intorno alle 7,30 sul viadotto dell’Indiano, in direzione Scandicci. Lunghe code, in via di diminuzione, si sono registrate anche in autostrada in ingresso città nella zona di Peretola. Questo sempre a causa del temporaneo blocco della circolazione sul viadotto, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre auto e un furgone. Nello scontro una donna è rimasta ferita in modo non grave ed è stata portata in ospedale. Le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti sono terminate intorno alle 9,30 e la situazione sta lentamente tornato alla normalità.

“Gli incidenti non sono prevedibili, a questo si somma anche il maltempo, siamo consapevoli di queste difficoltà: i vigili sono intervenuti prontamente”. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito dei problemi di traffico oggi in città sul viadotto dell’Indiano.

“Cercheremo di seguire con attenzione – ha spiegato, a margine della firma del protocollo per l’ufficio di prossimità del Tribunale – anche queste problematiche: del resto abbiamo anche pronto per partire un progetto, in collaborazione con Waze, proprio per informare i conducenti dei veicoli in presa diretta di quali eventuali difficoltà o cambiamenti alla viabilità ci sono sulla città”.