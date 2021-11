Swg: “I toscani apprezzano il Servizio sanitario regionale”

Questo è quanto emerge dal sondaggio commissionato dal gruppo PD in Regione e realizzato da Swg. Tra le criticità rilevate, comunicazione e liste di attesa.

Il Servizio sanitario regionale riceve una valutazione generale largamente positiva dai cittadini toscani. Lo dice un sondaggio di Swg, commissionato dal gruppo Pd in Consiglio regionale. I 3/4 (76%) dei cittadini esprimono soddisfazione. Un dato migliore di quello medio nazionale relativo al Servizio sanitario nazionale, che ha ottenuto (ottobre 2021) una valutazione positiva da parte del 70% dei cittadini.

“Da mesi siamo impegnati come gruppo Pd, in Commissione Sanità e in mezzo alla gente, a portare avanti il percorso partecipativo in vista degli stati generali della sanità – spiega il capogruppo Vincenzo Ceccarelli – e un questo percorso ci è parso necessario utilizzare anche lo strumento dell’indagine di opinione sullo stato del servizio sanitario regionale e sulla campagna vaccinale. Il dato finale è positivo, ma noi vogliamo fare quanto possibile affinché la salute dei cittadini venga garantita al meglio, in particolare nell’attuale situazione. Ecco perché ascoltare le valutazioni degli utenti è fondamentale per impostare nel modo più appropriato la programmazione sociosanitaria e risolvere le criticità “

Analizzando in dettaglio i dati relativi alla soddisfazione dei vari servizi, nel sondaggio Swg si osserva che la gran parte ottiene delle valutazioni largamente positive da parte dell’opinione pubblica.

La definizione della soddisfazione delle caratteristiche dei vari servizi, avanzata dai fruitori, segnala una gerarchia utile a cogliere come si forma la soddisfazione degli utenti e su quali terreni occorre lavorare per migliorare il quadro complessivo

Passando al funzionamento degli enti si osserva che la valutazione sulle AUSL è positiva per i 2/3 dei cittadini. Anche sul dettaglio dei servizi la percezione è di validità è ampia, con una criticità relativa alla comunicazione ai cittadini. Per quanto riguarda i distretti la valutazione di un lavoro pari o superiori alle attese è di quasi 2/3 dell’opinione pubblica. (Tab 3-4). Tra le criticità segnalate dai cittadini, il problema delle “liste di attesa” è quello maggiormente segnalato. (Tab 5)

La valutazione delle risposte del SSR in relazione alla pandemia sono giudicate valide da oltre 3/4 dei cittadini. “Con il Covid-19 ancora presente – commenta Maurizio Pessato, vicepresidente Swg – questo dato è valutabile come positivo. C’è, però, 1/3 dei cittadini che non ritiene che il SSR abbia recuperato la sua piena funzionalità”. (Tab 6-7)

“Nell’insieme – commenta il presidente della Commissione sanità Enrico Sostegni – dall’indagine emerge che il SSR toscano, pur con il segno lasciato dalle grandi difficoltà vissute in questi due anni, ha una reputazione molto buona e riesce a dare delle risposte positive nella larga maggioranza dei casi. Le note critiche, però, non vanno sottovalutate e questa ricerca, commissionata dal Gruppo regionale del PD, sarà utilizzata per tirare le fila del percorso partecipativo e fornire indirizzi per rendere più efficace l’erogazione delle prestazioni, l’organizzazione complessiva e ampliare il coinvolgimento dei cittadini nel campo della salute”.