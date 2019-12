Successo per la 2a edizione della ‘Babbo Running’

Firenze, numerosi i partecipanti alla tappa fiorentina della ‘Babbo Running’ che hanno colorato le storiche vie di Firenze.

Quello del ‘Babbo Running’ è il tour più grande d’Italia dedicato al Natale e nel capoluogo toscano ha regalato a 1000 persone una giornata senza precedenti.

Una folla di “Babbi Natale” si è riunita con il giusto spirito nell’incantevole Piazza della Santissima Annunziata pronta a celebrare in modo originale l’attesa del Natale, all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà. L’animazione e l’intrattenimento dello speaker Fernando Proce di R101 hanno scaldato l’atmosfera e accompagnato i partecipanti sino allo start.

Alle ore 10.00 il tradizionale colpo di pistola ha dato il via alle migliaia di persone presenti che, rigorosamente vestiti con abito rosso, barba e cappello, hanno corso per le incantevoli strade della città, tra storiche architetture e capolavori dell’arte, portando allegria e spirito natalizio e animando la mattinata fiorentina.

Stand, sorprese natalizie, animazione e balli hanno accompagnato i presenti per tutta la giornata. Al termine della manifestazione scambio di auguri, il modo migliore per concludere la festa pre-natalizia più attesa da tutta la città.

Un’occasione unica per vivere in maniera originale ed entusiasmante l’attesa del Natale, abbinando il divertimento alla solidarietà, Babbo Running Firenze sostiene infatti la Fondazione Tommasino Bacciotti per lo studio, la cura, l’assistenza e l’informazione dei tumori infantili.

Quest’anno il Babbo Running tour partecipa all’”World Santa Challenge”, una competizione internazionale, comprendente diverse corse a tema natalizio, che premierà con un riconoscimento, il “World Santa Challenge Trophy” la manifestazione con più partecipanti.