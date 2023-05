Strage Capaci, a Firenze nascerà piazza Francesca Morvillo

Nell’anniversario della strage di Capaci e a pochi giorni dal trentennale dei Georgofili, una piazza all’interno del complesso della Manifattura Tabacchi di Firenze sarà intitolata a Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone, morta anche lei insieme al marito per le bombe di Cosa Nostra.

Lo ha annunciato l’assessore alla cultura della memoria e alla toponomastica di Firenze Maria Federica Giuliani. “A 31 anni dalla strage di Capaci dedicheremo una piazza al magistrato Francesca Morvillo – sottolinea Giuliani -, morta a neanche 50 anni compiuti insieme al marito Giovanni Falcone e ai tre uomini di scorta in quell’attentato”. Per Giuliani, spiega una nota, “il Comune di Firenze vuole dedicare a futura memoria questo spazio che prenderà vita in un quartiere nuovo per la città ricordando gli eroi del nostro tempo. Una scelta per riaffermare la lotta alla mafia. Il nostro compito è tenere alti gli ideali e i valori di quanti hanno dato la propria vita per la difesa della nostra democrazia dalle mafie”.

Negli anni la città di Firenze ha celebrato molte iniziative per ricordare la strage di Capaci.