Stefano Collicelli Cagol nuovo direttore del ‘Pecci’

Il nome di Collicelli Cagol è stato individuato dal cda della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, presieduta da Lorenzo Bini Smaghi, tra una rosa di candidati selezionati dalla commissione esaminatrice

Stefano Collicelli Cagol è il nuovo direttore del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. La sua nomina, che segue il burrascoso divorzio del museo dalla precedente direttrice – Cristiana Perrella – è stata comunicata oggi. Il nome di Collicelli Cagol è stato individuato dal cda della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, presieduta da Lorenzo Bini Smaghi, tra una rosa di candidati selezionati dalla commissione esaminatrice composta da Bruno Corà, Sarah Cosulich, Guido Guerzoni e Lorenzo Sassoli de Bianchi. Il nuovo direttore assumerà l’incarico dal 10 gennaio 2022 e guiderà per il prossimo triennio la prima istituzione italiana progettata con l’obiettivo di presentare, collezionare, documentare e supportare le ricerche artistiche di arti visive e performative, cinema, musica, architettura, design, moda e letteratura.

Stefano Collicelli Cagol è curatore di By art Matters (Hangzhou, Cina) centro espositivo dedicato alle arti contemporanee. Dal 2018 al 2020 è stato curatore di Fondazione La Quadriennale di Roma e ha co-curato la mostra Quadriennale d’arte 2020 FUORI, Palazzo delle Esposizioni, Roma. Dal 2015 al 2017 è stato Curator at Large del Trondheim kunstmuseum, Norvegia. Ha curato esposizioni e progetti in istituzioni come Palazzo Grassi a Venezia, Lux Artists’ Moving Image a Londra, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino.