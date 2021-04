“Stagione balneare possibile dal 15 maggio”

Firenze, “l’avvio della stagione balneare anche in Toscana potrebbe essere il 15 maggio. Ce lo ha anticipato ieri il ministro del Turismo Massimo Garavaglia nell’incontro con la delegazione del Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio”.

La notizia su una possibile apertura a maggio della stagione balneare arriva da una nota della presidente di Sib Confcommercio Toscana Stefania Frandi, presente all’incontro con il ministro Garavaglia.

“Sarebbe davvero una bella notizia per i balneari toscani”, ha aggiunto. Secondo Frandi, l’importante “è che questa data certa arrivi il prima possibile. Gli stabilimenti devono pianificare il complesso e articolato lavoro di allestimento delle spiagge, poi i turisti italiani ed esteri hanno bisogno di programmare le loro vacanze. Il rischio è che scelgano altre destinazioni pronte ad accoglierli, se le nostre non possono ancora essere presenti sul mercato. Non ce lo possiamo permettere”.

Resta però forte, secondo i balneari di Confcommercio, la preoccupazione della categoria per la precarietà dei titoli concessori derivante dall’applicazione della direttiva Bolkestein.

“Il ministro Garavaglia – sostiene Frandi – ci ha assicurato che la questione è all’attenzione del Governo e che nei prossimi giorni saranno adottati adeguati provvedimenti per la messa in sicurezza amministrativa di questo comparto economico strategico del nostro Paese”.

Sulla questione, il prossimo 26 aprile i balneari toscani incontreranno anche l’assessore regionale Leonardo Marras.