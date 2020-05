Spiagge: torna la ‘guerra’ tra Livorno e Pisa

E’ polemica per l’ordinanza del sindaco di Pisa Michele Conti, in vigore dal 7 al 17 maggio, che nei giorni festivi e prefestivi consente l’accesso alle spiagge del litorale pisano per attività motoria e fisica solo ai residenti della città della torre pendente, escludendo così anche i confinanti livornesi.

Una decisione, come riporta oggi Il Tirreno, che ha quindi scatenato le critiche della vicina Livorno. Sono infatti molti i livornesi, tra cui anche diversi proprietari di stabilimenti balneari, che frequentano normalmente il litorale pisano tra Calambrone e Tirrenia. “Non si può pensare solo al proprio territorio scaricando il problema sugli altri, e non parlo da sindaco di Livorno, ma da amministratore che fa parte della regione”, commenta il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

“Quella che deriva da una simile ordinanza – prosegue Salvetti – è una visione da Medioevo. Se tutti facessimo così che cosa accadrebbe? Allo stesso modo potrebbe obiettare ad esempio anche il sindaco di Vecchiano o Pontedera che anche per i suoi cittadini si vedrebbe negato l’accesso al mare. Gli amministratori dovrebbero ragionare in modo coordinato, soprattutto se fanno parte della stessa regione, e soprattutto se ci si trova in una situazione non drammatica come è il caso di Livorno e Pisa”. “Mi auguro dunque – conclude il sindaco di Livorno – che questa ordinanza venga rivista al più presto e che non venga prolungata nel corso della stagione estiva”.