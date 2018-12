Speciale Ultimo dell’Anno: la compagnia Ribolle al Palazzo dei Congressi di Pisa

Dopo il successo della fortunata tournée in Francia, la Compagnia Ribolle torna in Toscana per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il suo pubblico più affezionato.

Tra bolle di sapone, musica, giocoleria e acrobazie a terra e in aria, il Palazzo dei Congressi si tingerà di magia. A partire dalle 21.30 giochi, laboratori di bolle, performance artistiche, animazioni, spettacoli dal vivo e Bollerò, l’ultima produzione firmata Ribolle, per salutare insieme il 2018 e insieme dare il benvenuto al 2019 con dolci e l’immancabile brindisi di mezzanotte.