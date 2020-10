Sospensione attività per niente distanza e alcol dopo ora consentita

Firenze, un locale in piazza del Mercato Centrale, è stato sanzionato dalla polizia per la violazione della normativa anti Covid, per la somministrazione di bevande alcoliche dopo l’orario consentito ed è stata notificata inoltre la sospensione dell’attività per tre giorni.

All’interno del locale, dopo le 3 della scorsa notte, quando sono arrivati gli agenti della polizia, era presente un grande numero di persone rispetto alla grandezza del locale stesso, fanno sapere gli investigatori, e, seppur molte persone indossassero la mascherina di protezione, si era creato di fatto, secondo gli agenti, un assembramento e molti non stavano rispettando la distanza di sicurezza.

Inoltre, alcuni avventori hanno dichiarato alla polizia, che anche dopo le 3 era avvenuta la somministrazione di alcolici e superalcolici.

Per questo il locale è stato sanzionato dalla polizia per la violazione della normativa anti Covid, per la somministrazione di bevande alcoliche dopo l’orario consentito ed è stata notificata la sospensione dell’attività per tre giorni.