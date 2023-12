🎧 Solidarietà, pranzo di Natale al Torrino di Santa Rosa per gli ospiti delle strutture di accoglienza

Come ormai da tradizione ultradecennale (mai interrotta nemmeno in periodo Covid, quando il pranzo fu distribuito ‘da asporto’) torna il pranzo natalizio per gli ospiti delle strutture di accoglienza del Comune di Firenze offerto dall’Associazione Rondinella del Torrino in collaborazione con l’assessorato a Welfare. Quest’anno, insieme al presidente della Rondinella del Torrino Roberto Ciulli, all’assessore a Welfare Sara Funaro e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, si sono seduti a tavola 110 ospiti delle strutture di accoglienza.

Gustoso il menù: si è iniziato con antipasto misto, per seguire con tortelli al pomodoro, tacchino arrosto con patate al forno e fagioli. E per finire panettone e pandoro.

“È un appuntamento che fa parte della nostra tradizione – ha detto l’assessore Sara Funaro – e al quale teniamo in modo particolare. L’Associazione Rondinella del Torrino ancora una volta dimostra la sua grande sensibilità per le persone più fragili – ha detto l’assessore Sara Funaro – regalando loro un momento di serenità e di festa, con questo pranzo preparato appositamente per loro”.

“Anche quest’anno la nostra Associazione – spiega il presidente Roberto Ciulli – intende mantenere viva questa tradizione legata alla solidarietà , col pranzo natalizio per gli ospiti delle strutture di accoglienza del Comune di Firenze. Ciò per dar seguito ai principi e agli scopi della nostra Associazione, abbiamo deciso di proseguire con questa consuetudine che ci auguriamo possa regalare a queste persone qualche momento di serenità ”.