Smog: Lucca, stop a veicoli inquinanti e accensione camini

Lo prevede un’ordinanza del Comune di Lucca per contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale.

Stop alla circolazione dei veicoli inquinanti e all’accensione dei caminetti da oggi fino al 7 gennaio. Lo prevede un’ordinanza del Comune di Lucca per contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale. Il divieto di accensione dei caminetti, salvo che questi non siano l’unica fonte di riscaldamento, è previsto per le abitazioni del territorio comunale fino a 200 metri sul livello del mare. Il divieto di circolazione, nella fascia oraria 7.30-19.30, riguarda le autovetture diesel euro 0, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro 0, euro 1 ed euro 2.