SMAC – Agrobiodiversità, ricerca e innovazione per l’agricoltura del futuro

Come può la biodiversità contribuire a rendere l'agricoltura più resiliente, sostenibile e capace di affrontare le sfide del cambiamento climatico? A questa domanda cerca di rispondere SMAC: SUOLO MICRORGANISMI AGROFORESTAZIONE CONSOCIAZIONI, un progetto coordinato da Rete Semi Rurali che coinvolge agricoltori, ricercatori e tecnici in un percorso di ricerca partecipata dedicato all'agrobiodiversità. Attraverso attività di sperimentazione e monitoraggio nelle aziende agricole, il progetto studia il ruolo delle varietà coltivate e delle loro interazioni con insetti, microrganismi e altri elementi degli agro-ecosistemi. L'obiettivo è comprendere come la diversità biologica possa incidere sulla qualità delle produzioni, sulla produttività delle aziende e sulla loro capacità di adattarsi ai cambiamenti ambientali. In questa pagina raccogliamo le interviste, gli approfondimenti e le produzioni radiofoniche realizzate nell'ambito del progetto, un viaggio tra ricerca scientifica ed esperienze sul campo, per raccontare il valore dell'agrobiodiversità e le prospettive che può offrire all'agricoltura del futuro.