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Lun 22 Giu 2026
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SMAC – Agrobiodiversità, ricerca e innovazione per l’agricoltura del futuro

Come può la biodiversità contribuire a rendere l'agricoltura più resiliente, sostenibile e capace di affrontare le sfide del cambiamento climatico?

A questa domanda cerca di rispondere SMAC: SUOLO MICRORGANISMI AGROFORESTAZIONE CONSOCIAZIONI, un progetto coordinato da Rete Semi Rurali che coinvolge agricoltori, ricercatori e tecnici in un percorso di ricerca partecipata dedicato all'agrobiodiversità.

Attraverso attività di sperimentazione e monitoraggio nelle aziende agricole, il progetto studia il ruolo delle varietà coltivate e delle loro interazioni con insetti, microrganismi e altri elementi degli agro-ecosistemi.

L'obiettivo è comprendere come la diversità biologica possa incidere sulla qualità delle produzioni, sulla produttività delle aziende e sulla loro capacità di adattarsi ai cambiamenti ambientali.

In questa pagina raccogliamo le interviste, gli approfondimenti e le produzioni radiofoniche realizzate nell'ambito del progetto, un viaggio tra ricerca scientifica ed esperienze sul campo, per raccontare il valore dell'agrobiodiversità e le prospettive che può offrire all'agricoltura del futuro.

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