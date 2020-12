Sisma Mugello: Giani,presto chiuso capitolo dei risarcimenti

Per case lesionate da terremoto del dicembre 2019

“Per tutti coloro che hanno fatto i lavori, con le perizie per il rimborso, la certezza è che presto si potrà chiudere in qualche modo il capitolo del risarcimento del terremoto”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, presente oggi alla conferenza stampa ‘Mugello a un anno dal sisma’ per fare il punto della situazione sugli aiuti messi in campo per la ricostruzione dopo i danni del terremoto di un anno fa.

“La questione è quella dei rimborsi”, ha osservato Giani, secondo cui “la presenza della Protezione Civile nazionale, che io ringrazio davvero di cuore stamani di essere qui con noi, ci dà la garanzia dell’iter anche per attivare quelle risorse che sono state stanziate, e che naturalmente aiuteranno la ricostruzione e il rimborso, perché molti interventi sono stati già fatti sia in sede pubblica che privata”.

Il governatore toscano ha ringraziato le amministrazioni locali, l’Unione dei Comuni, e la Protezione Civile: “Ho visto nelle istituzioni una grande capacità di rapportarsi alla gente, ai cittadini, davvero hanno dato il senso di istituzioni molto presenti”, ha sottolineato, con una nota particolare per “il popolo del Mugello, laborioso, che accetta la disgrazia e subito si dà da fare, si rimbocca le maniche per uscirne fuori”.