Simone Verde è il nuovo direttore degli Uffizi, Schmidt va a Capodimonte

L’attuale direttore degli Uffizi e in predicato per una possibile candidatura come primo cittadino di Firenze, Eike Dieter Schmidt, sarà il nuovo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano lo ha scelto per la guida del museo di “prima fascia”, preferendolo in una terna di nomi indicata da una Commissione giudicatrice: con lui erano infatti stati selezionati Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini. A Firenze verrà sostituito da Simone Verde che assume ora la direzione delle Gallerie degli Uffizi. Oltre a Schmidt e a Verde sono stati nominati anche altri due nuovi direttori di grandi musei: Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d’arte moderna e contemporanea e Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera. “Quando la notizia della nomina mi ha raggiunto, stavamo andando a brindare dopo la presentazione di una mostra e il brindisi a questo punto è diventato per questo nuovo incarico. Mi sono davvero molto commosso” ha commentato a caldo Schmidt. Le nomine sono l’esito di una selezione pubblica internazionale anche se i nomi in lizza erano prevalentemente italiani, e sono tutti italiani quelli scelti, compreso ormai Schmidt che ha appena acquisito la cittadinanza italiana. Simone Verde è l’ attuale direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma e la terna da cui è stato scelto comprendeva anche Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli. Appena saputa la notizia di Verde al timone degli Uffizi, il sindaco di Firenze ha scritto su X: “Benvenuto a Simone Verde nuovo direttore della Galleria degli Uffizi. Siamo pronti a collaborare per la promozione della cultura a Firenze e nel mondo intero”.