Siliani: uniamo la Sinistra per battere le Destre in Toscana, a partire dai programmi

Intervista con l’ex assessore regionale Simone Siliani che dice: “sì all’alleanza con il Pd, sulla base di un serio confronto programmatico”. M5S? “Non possiamo ignorare che molti dei loro elettori vengono da lotte sul territorio”

Mentre il Pd prosegue negli incontri per definire le condizioni delle alleanze in vista delle prossime regionali e il nome dell’eventuale candidato unitario al fine di ‘evitare’ le primarie, l’associazione 2020 prova a riunire le varie anime della sinistra al fine di eviatre la vitoria delle destre e costruire un’alleanza con il Partito Democratico ed anche con il movimento % Stelle”

“Non si pensi però ad una discussione solo sui nomi o che basti mettersi insieme per vincere -dice Siliani- dobbiamo confrontarci sui programmi per una proposta di rinnovamento vero che sappia parlare a tutte le forze della sinistra a partire dai singoli cittadini fino ai partiti, passando per le innumerevoli associazioni”