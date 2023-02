Siena scuole chiuse anche venerdì per precauzione per il terremoto

Siena, chiuse anche venerdì le scuole di ogni ordine e grado nella città toscana.

Lo prevede una nuova ordinanza del sindaco di Siena Luigi De Mossi a seguito delle scosse di terremoto che da ieri stanno interessando la città. Dalle 21:51 di ieri, quando è stata registrata la prima e più forte scossa, 3.5, si sono susseguite fino alle 16:07 di oggi una settantina di repliche, tutte meno forti: oltre la metà sono di magnitudo inferiore a 2.

Rimarranno poi chiusi, fino a lunedì 13 febbraio, musei e impianti sportivi di competenza comunale. Saranno invece regolarmente aperti gli uffici comunali.

“Invito i cittadini – spiega poi il sindaco De Mossi – a mantenere per quanto possibile la calma e la tranquillità, pur con tutte le accortezze del caso e adottando comportamenti consoni alla situazione. Di concerto con le autorità territoriali, con le quali ci siamo riuniti anche questo pomeriggio, abbiamo deciso di chiudere scuole, musei e impianti, mentre al momento torneranno aperti gli uffici comunali. Vorrei comunque rassicurare i cittadini: la situazione è sotto controllo e non si registrano particolari danni a immobili pubblici e privati. Non si segnalano problemi alla rete dei servizi essenziali (gas luce acqua), né all’ospedale che è regolarmente aperto, né alla rete viaria o di trasporto. Continua il monitoraggio da parte della Protezione Civile, degli operatori comunali e tutte le altre forze dell’ordine, oltre ai volontari: ringrazio tutti per l’impegno profuso in queste ore. L’amministrazione comunale rimane a disposizione per tutta la popolazione”.

Il sindaco e la giunta, assieme ai dipendenti addetti, rimangono in giro sul territorio per monitorare qualsiasi situazione ed eventuali emergenze ed esigenze. L’amministrazione segnala infine anche le aree sosta persone in cui è possibile sostare in piena sicurezza all’interno del territorio comunale, che sono otto in totale: parcheggio Isola d’Arbia; parcheggio piscina Acquacalda; parcheggio Coop Taverne d’Arbia; parcheggio palasport; parcheggio via Pertini San Miniato; parcheggio Tufi; Lizza; parcheggio parco Unità d’Italia.