Controradio News ore 7.25 - 10 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Chiuse anche oggi le scuole di ogni ordine e grado a Siena. Lo prevde una nuova ordinanza del sindaco Luigi De Mossi a seguito delle scosse di terremoto che da stanno interessando la città. Dalle 21:51 di mercoledì, quando è stata registrata la prima e più forte scossa, 3.5, si sono susseguite fino alle 16:07 di ieri una settantina di repliche, tutte meno forti: oltre la metà sono di magnitudo inferiore a 2.

Rimarranno chiusi, fino a lunedì 13 febbraio, musei e impianti sportivi di competenza comunale.

Controradio News- “E’ stato necessario procedere all’evacuazione di 3 nuclei familiari, in tutto 14 persone, in centro a Siena perché c’è un problema alle rampe di scale e i vigili del fuoco hanno richiesto un intervento tecnico sulla struttura della rampa”. Lo ha detto il prefetto di Siena Maria Forte al termine della riunione del Centro coordinamento soccorso aperto. “Altre criticità fortunatamente non ce ne sono state” ha aggiunto il prefetto.

Controradio News – Stava giocando di fronte al cane, un terranova di 10 anni che non ha mai dato problemi alle persone e ai bambini. Con il piccolo presente anche il nonno che ha subito allontanato l’animale ha avvisato i soccorsi. E’ quanto ricostruito in merito a quanto accaduto a un bambino di un anno e mezzo, soccorso ad Antraccoli, frazione di Lucca, dopo essere stato morso al volto. I sanitari dle 118, per accelerare i tempi, hanno portato subito il bambino al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca dove è stato stabilizzato e poi portato da un’ambulanza con anestesista rianimatore direttamente al pediatrico Meyer di Firenze

Controradio News – Secondo i rilievi effettuati da vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici della Direzione ambiente del Comune di Firenze la causa dell’ albero caduto ieri nel piazzale delle Cascine è relativa “ad un cedimento dell’apparato radicale” e quindi aveva le radici danneggiate. Lo spiega Palazzo Vecchio in una nota. Nel dicembre 2019 l’esemplare era stato anche sottoposto a una prova di trazione “che aveva dato risultato positivo”.