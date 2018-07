Siena: nuovo questore “questura” è “amica dei cittadini”

Il nuovo questore di Siena, Costantino Capuano, dichiara “avremo un occhio privilegiato nei confronti di chi ha meno strumenti per difendersi in città” e “attenzione ai fatti” che “creano disagio alla popolazione”.

Costantino Capuano nuovo questore di Siena esorta: “Sono molto contento di essere qui, l’obiettivo è far sì che la questura sia vicina alla città e amica dei cittadini”, incontrando questa mattina la stampa.

Capuano è stato capo del Compartimento della polizia stradale del Trentino Alto Adige e capo di gabinetto della questura di Firenze, prima di essere stato al reparto mobile ed al Nop (Nucleo operativo di protezione).

“Sono entusiasta di affrontare questa esperienza in una città con una personalità molto forte” ha aggiunto il nuovo questore spiegando che “avremo un occhio privilegiato nei confronti di chi ha meno strumenti per difendersi in città e in provincia con attenzione ai fatti di microcriminalità che creano disagio alla popolazione”.

Capuano ha preso il posto di Maurizio Piccolotti trasferito a Roma per un incarico dirigenziale al Viminale.