Siena: neonato muore dopo parto, accertamenti su cause

Un neonato è morto stamani all’ospedale di Siena subito dopo il parto. Lo rende noto l’Azienda ospedaliero universitaria spiegando che il piccolo è deceduto “nonostante il tempestivo ricorso al taglio cesareo. I professionisti sanitari si sono prontamente attivati per

identificare le cause del decesso”.

La mamma, una giovane donna con gravidanza a termine, si spiega dall’Aou senese, era arrivata in ospedale nella notte venendo “immediatamente assistita” dai sanitari di ostetricia e ginecologia. Nonostante “il tempestivo ricorso al taglio cesareo il neonato purtroppo non è sopravvissuto”.

Come “previsto dall’attuale normativa e in condivisione con la direzione aziendale, i professionisti sanitari si sono prontamente attivati per identificare le cause del decesso”. Vicinanza ai genitori è stata espressa dal dg dell’Aou, Valtere Giovannini, insieme alla “costernazione” proprio e “dei professionisti, che hanno fatto tutto il possibile per prestare le cure necessarie e intervenire tempestivamente”.