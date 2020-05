Siena, 15 nuove telecamere videosorveglianza strade

Siena, prosegue il percorso avviato dal Comune per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità che si possono verificare sul territorio.

In queste ultime settimane, spiega il Comune di Siena, sono state installate 15 nuove nuove telecamere in varie zone della città per accrescere il sistema di videosorveglianza.

Si tratta di “Un investimento importante volto alla prevenzione e deterrenza dei reati per una Siena più sicura – informa il comune di Siena – Due telecamere sono state installate in via Custoza, tre nel tunnel del parcheggio S.Marco, otto in Fortezza e due a Ravacciano”.