Sicurezza, Firenze: associazione dona bici ai vigili urbani

Il parco mezzi dei reparti anticrimine e antidegrado della Polizia municipale di Firenze si arricchisce di due nuove mountain bike donate dall’associazione ‘I sopravvissuti del San Lorenzo’.

L’associazione è nata nell’ottobre 2015 e ha lo scopo di aiutare le istituzioni a riqualificare il quartiere dove lavorano: è composta da ambulanti e simpatizzanti che hanno a cuore la riqualifica, la legalità, la promozione e le tradizioni di San Lorenzo.

“La nostra associazione ha deciso di donare queste due mountain bike alla Polizia municipale – ha detto il presidente Roberto Calamai – per rafforzare i reparti anticrimine e antidegrado dei quali abbiamo potuto apprezzarne l’operato ma che a nostro avviso deve essere incrementato. Per questo è necessario un investimento anche di mezzi come le due bici da noi donate”.

“E’ un bell’esempio – ha dichiarato l’assessore alla sicurezza urbana di Palazzo Vecchio Andrea Vannucci – di sicurezza partecipata in cui un gruppo di persone che lavorano e vivono nel quartiere, e che amano questo rione, decidono di fare un dono alla Polizia municipale affinché possa lavorare al meglio”.