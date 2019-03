Si fa di sabato! il 30 marzo a Rifredi per parlare di (e con le) donne

Prossimo appuntamento con il ciclo di trasmissioni live sabato 30 marzo al Teatro di Rifredi di Firenze dalle 11.15. Tema della puntata: Le donne. Ospiti l’attrice Lucia Poli, l’avvocatessa giuslavorista Marina Capponi, l’attrice Maria Cassi, Lisa Ek, ex calciatrice della nazionale svedese e allenatrice della squadra di calcio multietnica “Teatro del Sale Football Club”, la geriatra Maria Chiara Cavallini ed Angela Finocchiaro intervistata da Paolo Hendel.

Saranno Paolo Hendel, Daniela Morozzi e Gaia Nanni, coordinati da Raffaele Palumbo, i protagonisti di “Si fa di sabato”, rassegna di incontri con ospiti del mondo dello spettacolo e dell’attualità, a cura di Controradio, con il sostegno di Publiacqua e della Città Metropolitana di Firenze.

L’iniziativa, che si terrà sabato 30 marzo febbraio alle ore 11.30 al Teatro di Rifredi di Firenze che collabora attivamente all’iniziativa, vuol far riflettere con il sorriso sulle problematiche di oggi, attraverso veri e propri show per la regia di Marco Vicari e Matteo Marsan – che si svolgeranno ogni sabato fino al 27 aprile nei maggiori teatri e cinema di Firenze.

Nell’evento di sabato prossimo, trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di Controradio (FM 93.6 – 98.9), e in video sulla pagina Facebook Controradio Firenze, a essere scandagliato sarà il tema della donna. Ne parleranno le attrici Lucia Poli e Maria Cassi, l’avvocatessa giuslavorista Marina Capponi, Lisa Ek, ex calciatrice della nazionale svedese e allenatrice della squadra di calcio multietnica del “Teatro del Sale”, la geriatra Maria Chiara Cavallini. Paolo Hendel ha intervistato telefonicamente Angela Finocchiaro.

In ogni appuntamento si tiene un focus sulle attività e sugli eventi del territorio della Città Metropolitana di Firenze, in cui saranno raccontati i progetti in corso d’opera e futuri. A parlarne sabato sarà Benedetta Albanese, consigliera alle politiche sociali e pari opportunità.

Prossimi appuntamenti il 6 aprile al Cinema Stensen, il 13 aprile allo Spazio Alfieri e infine il 27 aprile al Cinema La Compagnia.

Ingresso libero agli incontri. Per ulteriori informazioni www.controradio.it