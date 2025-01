Sì del Senato, nasce il “Parco di Orbetello”

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. I sì sono stati 144, un senatore si è astenuto e nessuno ha votato contro. Il provvedimento era stato approvato da Montecitorio in prima lettura nello scorso mese di ottobre.

“Con enorme soddisfazione annuncio, che grazie al Governo Meloni, la proposta di legge che porta il mio nome e che istituisce il parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello è legge dello Stato. Scritta una pagina di storia”. Lo scrive sui social il sindaco di Orbetello (Grosseto) Andrea Casamenti.

Il Parco ambientale sarà gestito da un consorzio, con sede nel comune di Orbetello, al quale partecipano il Ministero dell’ambiente, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.

“L’approvazione di questa legge, ottenuta grazie al contributo costruttivo di tutto il Parlamento, è un punto di partenza per dare un futuro alla Laguna, quale volano di crescita economica, sociale ed occupazionale. I mutamenti climatici e la mancanza di enti stabili strutturati di controllo hanno infatti messo a rischio, negli scorsi anni ed in numerose occasioni, la sostenibilità ambientale del territorio. E’ ora necessario che il Consorzio parti prima possibile e che vengano stanziate risorse adeguate, rispetto a quelle attuali, per garantire un gestione ottimale di progetti ed interventi”. Così l’.on. Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione ambiente.

“Finalmente la Laguna di Orbetello – afferma il parlamentare – potrà dotarsi di una nuova governance stabile che avrà il compito di monitorare l’ecosistema e programmare gli interventi necessari per salvaguardare un territorio fragile e prezioso”.”Finalmente è Legge. Con l’approvazione oggi in aula al Senato, dell’istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, si mette fine a una ultra decennale diatriba di competenze che avevano portato un sistema eco-ambientale unico in Italia sull’orlo del collasso, con danni incalcolabili e ricadute economiche negative”. È quanto afferma deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, relatore e primo firmatario, si spiega in una nota, della legge approvata definitivamente in seconda lettura oggi in Senato che porta il suo nome, definendola una “svolta epocale per risolvere le problematiche” della laguna.

“Il Parco ambientale – spiega Rossi – sarà gestito da un Consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale parteciperanno il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e quello di Monte Argentario e avrà come organismi l’assemblea degli enti consorziati, il comitato tecnico-scientifico, l’amministratore unico e il collegio dei revisori dei conti: si occuperà della salvaguardia della laguna di Orbetello nella sua interezza, con particolare attenzione per i siti della rete Natura 2000 e delle aree protette. Lo stato ogni anno destinerà un milione di euro per la gestione ordinaria del consorzio e sulla base dei progetti che il consorzio elaborerà sarà possibile reperire ulteriori risorse per tutelare e accrescere questo eco sistema ambientale meraviglioso”.

“Davvero – afferma – è tanta la soddisfazione per il lavoro svolto, mettendo la mia firma su una legge dello Stato che riguarda il mio territorio. Un particolare ringraziamento va al ministero dell’ambiente, in particolare il sottosegretario Claudio Barbaro, che è venuto a verificare personalmente la scorsa estate la situazione in laguna. Un ringraziamento agli uffici della commissione ambiente e al presidente on.le Mauro Rotelli oltre a tutti i colleghi con i quali abbiamo lavorato assieme per trovare l’unanimità sul testo. Con il governo Meloni abbiamo dimostrato anche questa volta che possiamo cambiare le cose anche nel sud della Toscana