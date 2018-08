Settembre pratese: l’omaggio a Nick Drake di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo

Domenica 2 settembre ore 18.00 alla Sala Garibaldi (Ex Cinema Excelsior) a Prato: Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo con “Way to blue”, un omaggio in musica, parole ed immagini al fragile ma enorme talento di Nick Drake

Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo porteranno nuovamente in tour il loro personalissimo tributo a Nick Drake, nato dal disco pubblicato da entrambi nel 2005, “PongMoon. Sognando Nick Drake”. L’album era una rivisitazione di alcuni brani del songwriter britannico, tra cui Time Has Told Me, Things Behind the Sun, Pink Moon, Day is Done e molti altri. Nick Drake ha scritto canzoni di disarmante bellezza, espresso emozioni uniche e irripetibili, cambiato il volto della musica d’autore. Una rivoluzione silenziosa durata soltanto quattro anni. Nessuno all’epoca si accorse di lui. Per decenni la sua arte è rimasta tesoro custodito da pochi fan devoti. Ora la riscoperta. E la consacrazione. L’idea di proporre un concerto così “intimo” all’interno di un luogo dismesso e chiuso ormai da 9 lunghi anni come l’Ex Cinema Excelsior già Sala Garibaldi, è sembrato il modo migliore per rendere omaggio al fragile ma enorme talento di Nick Drake.

Il concerto è a posti limitati e si terrà all’interno della Sala Garibaldi (Ex Cinema Excelsior), l’occasione per assistere all’unico evento nei vecchi locali, prima dell’imminente ristrutturazione per la riattivazione della storica Sala prevista per il 2019. Biglietti: Posto unico 18€ + d.p. Prevendite: Circuito Box Office Toscana e Ticketone