Settembre al Parco di Poggio Valicaia

Riparte la programmazione di uno dei luoghi più gettonati di Scandicci Open City il Parco di Poggio Valicaia. Il cinema nel bosco di Sdraiv-in la caccia al tesoro, cene spettacolo, perfomance di danza e pernottamento sugli alberi.

Tornano gli appuntamenti al Parco di Poggio Valicaia, a pochi chilometri da Firenze e da Scandicci un luogo incantato immerso nella natura dove poter fruire di tanti spettacoli ed iniziative.

Dopo la pausa nel mese di agosto Sdraiv-in – il cinema nel bosco torna venerdì 3 settembre con “Morto Stalin se ne fa un altro” diretto da Armando Iannucci. Black comedy ambientata a Mosca nel 1953. Ingresso comprensivo di cena di pesce a base di Paella di gamberoni 20 € – under 10 anni 15 € – dalle ore 20.

Sabato 4 settembre è la volta di “Lo chiamavano Trinità” di scritto e diretto da E.B. Clucher. Il mitico “spaghetti western” con Terence Hill e Bud Spencer. Un pistolero buono e pigro, giunge in una cittadina dove ritrova suo fratello sotto le mentite spoglie di sceriffo, assunte per poter meglio perpetrare un furto di bestiame. Il film, che nel 2020 ha compiuto 50 anni, verrà celebrato anche a tavola con una cena a base di salsiccia e fagioli (ingresso 15 € – under 10 anni 10 € – dalle ore 20).

Il programma si chiude domenica 5 settembre con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, capolavoro di animazione di Lorenzo Mattotti, dal romanzo scritto e illustrato da Dino Buzzati e pubblicato nel 1945 a puntate sul Corriere dei Piccoli. (Ingresso comprensivo di cena Giropizza 15 € – under 10 anni 10 € – dalle ore 20).

Nella giornata di domenica 5 settembre una caccia al tesoro riservata a bambini e famiglie (ore 17:30, gratuita con prenotazione al 3474361862).

Fino al 30 settembre sarà possibile, grazie a delle particolari tende, esaudire il sogno di dormire sospesi fra gli alberi. Un’esperienza unica ed autentica a contatto con la natura ed in piena sicurezza, a cura della Cooperativa sociale Giglio del Campo Onlus (maggiori informazioni www.parcopoggiovalicaia.it – Info@parcopoggiovalicaia.it).

INFO