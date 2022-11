Sesto Fiorentino, 2.500 controlli per contrasto abbandono rifiuti

Sesto Fiorentino (Firenze), prosegue l’attività di contrasto dell’abbandono dei rifiuti nel comune dove, dal mese di maggio, le telecamere mobili si sommano all’azione congiunta di ispettori ambientali di Alia e agenti di polizia municipale.

Le telecamere mobili, installate sul territorio del comune in aiuto alla Alia e alla polizia, hanno permesso verifiche, informazione, deterrenza e contestazione di illeciti contro l’ambiente e il decoro urbano messi in atto da chi abbandona i rifiuti.

In particolare nel 2021 queste attività, spiega Alia, si sono concretizzate in 626 interventi sul territorio che hanno portato all’emissione di 24 verbali con sanzioni amministrative per 2.480 euro – mancata differenziazione la violazione più frequente col 60% dei casi -, oltre a 4 relazioni per sanzioni amministrative e notizia di reato.

Nei primi undici mesi di quest’anno sono stati oltre 1.500 gli interventi degli ispettori ambientali, di cui 493 ispezioni di rifiuti, con 20 verbali emessi per sanzioni amministrative pari a 1.900 euro: mancata differenziazione e abbandono rifiuti le sanzioni maggiormente ricorrenti.

Alle ispezioni si sommano oltre 1.000 interventi relativi a controlli anti-degrado, e quindi verifiche ai cestini getta-rifiuti nel centro storico o nei parchi cittadini, alle campane o alle isole interrate, interventi su abbandoni fuori dai cassonetti o su suolo pubblico; attività che hanno portato anche a 3 segnalazioni qualificate alla polizia Municipale.

Le operazioni in sinergia tra ispettori e municipale quest’anno, spiega sempre Alia, hanno registrato “una diminuzione del quantitativo di rifiuti abbandonati pari a circa 8 tonnellate, con un evidente calo rispetto al dato pre-pandemia; nel 2019 le tonnellate di scarichi abusivi sul territorio sono state 47”.

Quanto alle telecamere, nei primi sei mesi di attività, le foto trappole hanno ripreso 15 abbandoni, permettendo di arrivare a identificare 7 persone, sanzionate amministrativamente con importi pari a 1.560 euro, oltre a 2 denunce penali per abbandono di rifiuti.