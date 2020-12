Sequestrate migliaia false borse in operazioni GdF Firenze

In totale si tratta di quasi 2.000 articoli contraffatti per un valore di mercato di oltre 500mila euro.

La guardia di finanza di Firenze, nell’ambito dell’attività di tutela del made in Italy e dei marchi registrati, ha eseguito due distinte operazioni che hanno portato, complessivamente, al sequestro di quasi 2.000 articoli contraffatti tra borse riproducenti un noto modello registrato di una nota casa di moda e tracolle ed accessori per borse riproducenti modelli anch’essi un noto marchio della moda italiana, per un valore di mercato di oltre 500mila euro.

In particolare, la prima attività, eseguita dai Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze, è l’esito di un’indagine diretta dalla procura di Firenze, culminata con l’emanazione di un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di un cinese, titolare di una ditta individuale in località Osmannoro, che ha consentito di sequestrare 940 borse contraffatte di ottima qualità pronte per la commercializzazione.

La seconda attività info-investigativa, condotta sempre in località Osmannoro, ha invece consentito di individuare, in un locale commerciale e in un deposito risultati nella disponibilità del rappresentante legale di una s.r.l., 960 tracolle e accessori per borse, pronti ad essere venduti in concomitanza con la riapertura dei negozi a seguito dell’entrata della Toscana in zona “arancione”.

In entrambi i casi, i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Firenze in ordine ai reati di ricettazione e detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti.