Segni cedimento trave Comune S.Gimignano, intervento urgente per messa in sicurezza

Intervento d’urgenza dei vigili del fuoco oggi nel cortile del Palazzo comunale di San Gimignano (Siena), dopo che una trave del solaio soprastante le scale di accesso agli uffici ha manifestato segni di cedimento.

E’ quanto si spiega dallo stesso Comune della cittadina patrimonio Unesco che ha richiesto l’intervento dei pompieri. In via precauzionale è stato poi deciso di chiudere il Museo civico soprastante gli uffici comunali che però domani sarà aperto: concluse le “opere di messa in sicurezza provvisionale”, d’accordo con i vigili del fuoco, spiega il sindaco Andrea Marrucci, è stato solo “inibito il calpestio del solaio soprastante, attualmente in uso al gestore museale anche se non aperto al pubblico”.

Garantito domani anche l’accesso agli uffici comunali. “Già da domani proseguiremo in regime di somma urgenza ad ulteriori lavori di consolidamento”, aggiunge il sindaco che ha ringraziato vigili del fuoco, prefetto, carabinieri, polizia municipale e il personale del comune e dei musei civici “per il lavoro prestato”.