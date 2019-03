Scuola: progetto Una Zampa in Famiglia arriva a Firenze

Il progetto didattico di Anmvi, Una Zampa in Famiglia, arriva nelle scuole primarie della provincia di Firenze. L’iniziativa è ormai all’ottava edizione e coinvolgerà i bambini attraverso 3 divertenti lezioni interattive di circa un’ora dove i Medici Veterinari ANMVI insegneranno come accogliere nella propria vita un nuovo amico a 4 zampe.

Ad ogni tappa verrà presentato ai bambini Zampa, il cane protagonista di questa iniziativa, insieme a Mimì la Micia e Lillo il Coniglio. Sarà Zampa stesso a raccontare la sua storia ai bambini, in una narrazione che permetterà di sentirsi direttamente coinvolti e di raccontare le proprie esperienze con i propri amici a 4 zampe.

Durante le lezioni, i veterinari sensibilizzeranno gli “adulti di domani” su come si accoglie un cucciolo in famiglia, e quanto questo gesto rappresenti una scelta responsabile che coinvolge tutta la famiglia. Inoltre, grazie al contributo non condizionante di MSD Animal Health, questa iniziativa è completamente a costo zero per le scuole che hanno aderito al progetto.

Per conoscere meglio il progetto, che è giunto quest’anno all’ottava edizione, si può accedere al sito www.unazampainfamiglia.it.

“Il Medico Veterinario è una figura sempre più presente e attiva nella società – dichiara il Presidente ANMVI dr. Marco Melosi – Il suo ruolo va ormai oltre quello primariamente clinico, per estendersi alla relazione Animale-Uomo-Ambiente, in chiave di corretta convivenza con tutti gli animali, anche quelli di cui non si è proprietari ma che si incontrano ogni giorno nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto o nelle case di familiari e amici. Ai bambini, abbiamo la responsabilità di passare il testimone di un futuro pet friendly”.

“La presenza dei Medici Veterinari ANMVI nelle scuole è ormai un’abitudine consolidata. Sono spesso gli stessi insegnanti a richiederne attivamente la presenza, consapevoli della professionalità dei medici e della valenza educativa, formativa e didattica che questo progetto offre – commenta la Dr.ssa Silvia Macelloni, coordinatrice del Gruppo di Studio di Metodologia Didattica di ANMVI – Obiettivo del progetto non è accrescere la richiesta di un cucciolo da parte dei bambini, ma far capire loro che accogliere un animale in famiglia deve essere una scelta ponderata e condivisa”.

“Supportare il progetto Una Zampa in Famiglia di ANMVI significa continuare a sostenere lo sviluppo di una cultura responsabile sul territorio, quella stessa cultura che MSD Animal Health porta avanti da sempre insieme ai Medici Veterinari – dichiara Paolo Sani, Amministratore delegato di MSD Animal Health – Il focus del progetto è la famiglia: Zampa rappresenta a tutti gli effetti “uno di casa” e in tal senso per MSD Animal Health, come per ANMVI, è fondamentale sensibilizzare le famiglie che hanno già un amico a quattro zampe (o hanno intenzione di introdurlo nel proprio nucleo) sull’importanza delle attenzioni, delle cure e delle prevenzioni a lui dovute e dedicate. Questo è possibile fornendo adeguate informazioni, trasmesse da fonti autorevoli e competenti: ancora una volta emerge l’importanza del ruolo del Medico Veterinario, referente principale e fondamentale nel momento in cui si trattano tematiche legate ai nostri amici animali. Non da ultimo, il concetto di One Health: tutelare il loro benessere significa proteggere tutta la famiglia”.