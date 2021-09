Scuola, Di Giorgi: Grazie a lavoro istituzioni rientro tra i banchi in sicurezza

“L’obiettivo che ci eravamo dati, nei mesi scorsi era chiaro: far ripartire la scuola tempestivamente, in massima sicurezza, assicurando la regolarità delle lezioni sin dal primo giorno. Il fatto di esserci riusciti, grazie al lavoro compatto delle istituzioni, a partire dagli input provenienti dal Governo e dal Parlamento, via via attraverso il lavoro delle Regioni, dei Comuni degli Assessorati competenti, ci fa essere particolarmente soddisfatti” lo dice Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura alla Camera.

.”Per ultimo il varo della piattaforma che permetterà di controllare tempestivamente il green pass per il personale docente e non docente all’interno degli istituti, va a completare un quadro che presenta le condizioni ottimali per una ripartenza della scuolacon tutte le garanzie del caso” sottoliea Di Giorgi.