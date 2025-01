Scudo verde Firenze, Cna: “necessario coinvolgere tutti comuni Metrocittà”

“Oltre ai turisti, la città vive quotidianamente grazie a un flusso di pendolari, studenti, lavoratori e imprenditori, che contribuiscono all’economia fiorentina sia direttamente con la loro spesa sia indirettamente attraverso i servizi offerti. È pertanto fondamentale coinvolgere i Comuni in cui risiedono questi attori nelle decisioni relative allo sviluppo dello Scudo verde” così Sandra Pelli, presidente di Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Valdarno Valdisieve.

“Lo Scudo verde è una questione che riguarda l’intera area metropolitana, non solo Firenze. Oltre ai turisti, la città vive quotidianamente grazie a un flusso di pendolari, studenti, lavoratori e imprenditori, che contribuiscono all’economia fiorentina sia direttamente con la loro spesa sia indirettamente attraverso i servizi offerti. Senza il loro apporto, la città si troverebbe in serie difficoltà, dal rifornimento di merci alle manutenzioni varie. È pertanto fondamentale coinvolgere i Comuni in cui risiedono questi attori nelle decisioni relative allo sviluppo dello Scudo verde, uno strumento utile a ridurre le emissioni in tutta l’area, ma che deve essere condiviso maggiormente con tutte le amministrazioni della Città Metropolitana”. Così Sandra Pelli, presidente di Cna Valdarno Valdisieve, annunciando l’incontro “Lo Scudo verde visto da fuori”, organizzato per il 16 gennaio in Comune a Pontassieve.

All’evento, si spiega annunciata la partecipazione oltre a Pelli, di Andrea Giorgio, assessore a mobilità e viabilità di Firenze, del sindaco di Pontassieve Carlo Boni e di Alberto Migliori, architetto esperto di Pims e Scudo verde. Cna ricorda in una nota che “lo scudo, un’ampia zona di Firenze (38 chilometri quadrati) a traffico limitato ambientale, protetta da un sistema di varchi telematici (77 porte), entrerà in vigore il primo aprile senza alcuna tariffa di ingresso, né l’attivazione di nuovi divieti, come invece ipotizzato in un primo momento. Lo scopo, allo stato attuale, è quello di garantire il rispetto delle normative vigenti”, oltre a “verificare agevolmente il pagamento del ticket da parte dei bus turistici”. “Ci preoccupano, però – afferma Pelli -, il contesto attuale in cui questa misura viene applicata e i suoi sviluppi futuri che potranno comprendere scopi diversi dal solo monitoraggio”: mancano “molte opere e servizi accessori essenziali per un funzionamento efficace dello strumento e per una transizione equa per i territori limitrofi”