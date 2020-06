Scooter contro auto, muore 17enne

Livorno, un 17enne è morto in un incidente stradale dopo che il suo scooter si è scontrato contro un’auto che procedeva in senso contrario.

L’incidente tra l’automobile e lo scooter è avvenuto alle 1:30 della notte in via Pensieri, all’altezza dell’incrocio con via Macchiavelli.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia con un’ambulanza e il medico del 118 che hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma il 17enne è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta invece la polizia municipale.

Secondo quello che si apprende dalle prime ricostruzioni dell’incidente, alla guida dell’auto ci sarebbe stata una donna rimasta illesa che da prassi è stata indagata per il reato di omicidio stradale.

L’automobile coinvolta nell’incidente proveniva da via Machiavelli, una traversa di via dei Pensieri, strada che il ragazzo stava percorrendo per tornare a casa dopo una serata passata con gli amici. Sempre secondo le prime ricostruzioni, la macchina si sarebbe immessa nella corsia dalla strada laterale, dove all’incrocio è presente il segnale di “Dare la precedenza”.