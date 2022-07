Scontro auto-moto, muore il motociclista

Firenze, un uomo di 34 anni, di Cerreto Guidi, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno a mezzanotte a Fucecchio.

Secondo quanto appreso la vittima viaggiava in sella a una moto che per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto condotta da un 72enne in prossimità di un incrocio, in località Botteghe. Per il centauro i soccorsi sono stati immediati: un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale di Empoli dove però è deceduto un’ora più tardi. I carabinieri di Empoli sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

L’incidente è avvenuto lungo la via Pistoiese a Fucecchio pochi minuti prima della mezzanotte, Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del 118 per rianimare e stabilizzare il 34enne che però poi non ce l’ha fatta.