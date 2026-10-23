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Scontri del 17 e 18 ottobre, due perquisizioni ad Arezzo

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo
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Sarebbero due le perquisizioni svolte ad Arezzo nell’ambito dell’indagine sui gravi disordini del 17 e 18 ottobre. La Digos ha eseguito controlli domiciliari e personali in 18 città italiane tra cui Arezzo.

Sarebbero due le perquisizioni svolte ad Arezzo nell’ambito dell’indagine sui gravi disordini del 17 e 18 ottobre. La Digos ha eseguito controlli domiciliari e personali in 18 città italiane, su delega dell’autorità giudiziaria e di iniziativa, nei confronti di circa 100 persone, tra cui 51 minorenni identificati durante gli episodi di violenza. Nel caso di Arezzo le verifiche avrebbero interessato due persone ma al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le responsabilità dei disordini e chiarire le modalità con cui i partecipanti sarebbero stati mobilitati attraverso i social network e volantini realizzati anche con l’intelligenza artificiale.

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