Elezioni: Schmidt e la ‘sua’ Firenze

C’è entusiasmo a destra. A Firenze l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha presentato la sua candidatura . Niente bandiere dei partiti che a destra lo sostengono (solo bandierine gigliate), niente politici sul palco (ma solo in prima fila), e finalmente – dicono in platea – abbiamo un candidato vero. Il che non è proprio rispettoso nei confronti dei passati candidati del centro destra né una bella ammissione di metodo. “Ora si cambia – dice Schmidt – Firenze tornerà magnifica!”. Si, ma come? In un’atmosfera un po’ trumpiana – fatte le debite proporzioni – la parola d’ordine è “cambiamento”. Sì, ma come? Le Cascine diventeranno il Central park di Firenze (quello che sta a News York, non a Londra, per intenderci), accoglienza sì ma in sicurezza, viva i giovani che si divertono in centro ma i residenti devono dormire, tramvie sì ma con belle tecnologie, turismo sì ma va gestito. E ancora, la spesa per lo stadio è “un enorme spreco di risorse pubbliche”. Ma è lo stesso Schmidt che tempo fa si era sperticato in lodi su quel progetto da membro della giuria? Disse: “Ha la nettezza e la pulizia del Brunelleschi e del Vasari, le linee che definiscono l’urbanistica del centro storico”.