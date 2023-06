Scarpellini, l’ex calciante accusato di violenza: “Ma era una normale lite”

Secondo gli avvocati di Rolando Scarpellini, ex calciante, il loro assistito è vittima di una ingiusta tempesta mediatica circa la presunta aggressione ai danni della moglie raccontata stamani da alcuni giornali.

L’ex giocatore del Calcio storico fiorentino Rolando Scarpellini, è stato accusato di violenze ai danni della compagna. I fatti sarebbero avvenuti nella giornata di ieri e sono stati raccontati in seguito ad una nota diffusa dall’Arma, ma quanto riportato da diversi media non avrebbe attinenza alla realtà, stando almeno al racconto del diretto interessato.

Scarpellini “non ha accoltellato la donna, non è fuggito, non è stato rintracciato dai carabinieri nè tantomeno arrestato”. Così specificano gli avvocati dell’ex calciante. Si tratterebbe infatti di un litigio, continuano, “ingigantito a causa della tempesta mediatica che si sta abbattendo sul nostro assistito” .

In una nota gli avvocati Massimiliano Manzo e Irene Mercuri, legali di Scarpellini in merito a quanto pubblicato dai media su una presunta aggressione ai danni della sua fidanzata avvenuta nella giornata di ieri, precisano quindi che “Scarpellini si è personalmente e volontariamente recato alla stazione dei Carabinieri di Legnaia per spiegare quanto era avvenuto con la compagna, proprio per evitare quanto, invece, avvenuto, ovvero una strumentalizzazione di una discussione nemmeno lontanamente vicina a come descritta dalla stampa”.