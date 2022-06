Scandicci, Roberto Fico agli studenti: “Favorevole a legge su salario minimo”

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato questa mattina gli studenti degli istituti medi superiori di Scandicci (Firenze), in occasione di un un incontro dal titolo “Legalità e costituzione”.

Molti i temi trattati da Roberto Fico nella sua trasferta di Scandicci (Firenze). Un’occasione per discutere con gli studenti degli Istituti medi superiori dell’attualità e del mondo della scuola. “Io sono d’accordo a una legge sul salario minimo in Italia – ha detto Roberto Fico -. E’ una cosa che sposo e sono d’accordo che accada il prima possibile. Le forze politiche su questo tema sono divise e credo che debba arrivare prima possibile una legge in aula per poter dibattere. Bene quello che ha fatto l’Europa, ora tocca a noi, e dobbiamo mettere questo tema al centro e provare a portarlo a casa”.

“Dobbiamo essere tutti impegnati ogni giorno nella costruzione della pace – ha aggiunto Fico parlando della situazione in Ucraina agli studenti -, che purtroppo abbiamo perso con l’attacco della Russia ai danni dell’Ucraina, e dobbiamo lavorare affinché la diplomazia e la politica possano vincere”.

“E’ fondamentale che le istituzioni stiano vicine ai ragazzi perché loro sono il nostro futuro – ha spiegato ancora il Presidente della Camera -, gli va spiegata la Costituzione, gli vanno spiegati i loro diritti, le loro libertà e i loro doveri. E oggi è un giorno importante per fare questo. Da poco c’è stato il 2 giugno, la festa della nostra Repubblica, e quindi è bene essere qui vicino ai ragazzi”.

“Il segnale da dare ai ragazzi per questa fase di ripartenza è quello di ‘esserci’ – ha concluso -, di lavorare in modo etico, sempre con un’importante tensione morale, con dei progetti all’avanguardia proprio perché i ragazzi sono il nostro futuro”