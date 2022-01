Sanità, Ausl Toscana Sud Est assume nuovi infermieri

La Toscana a lavoro per potenziare il personale sanitario. Vista la difficile situazione negli ospedali della Toscana, dovuta alla nuova ondata pandemica, l’Azienda Usl Toscana Sud Est rende noto che ci sarà l’assunzione di 150 nuovi infermieri.

L’Azienda lo ha fatto sapere in una nota, specificando che le assunzioni saranno per la maggior parte a tempo indeterminato. I nuovi infermieri saranno assunti attraverso il meccanismo della graduatoria concorsuale che è in possesso di Estar. Non è la prima volta, da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus che l’Ausl Toscana sud est assuma nuovi infermieri.

Già nel marzo 2020 (proprio quando scoppiò la crisi sanitaria), furono assunti 848 infermieri. Sommando i 150 in arrivo in queste settimane si arriva a mille nuove assunzioni in due anni.

Gli infermieri serviranno a coprire le strutture ospedaliere e assistenziali. In particolare saranno distribuiti su vaccinazione anticovid, drive through per tamponi, Usca per presa in carico territoriale dei casi positivi, reparti di degenza Covid sia di area medica che di area intensiva e attività di somministrazione terapia antivirale. A farlo sapere è stato Antonio D’Urso, direttore generale dell’Ausl.

“Con questa delibera – ha affermato ancora D’Urso – proseguiamo nel percorso di rafforzamento dei nostri organici in tutte le zone e nelle posizioni più delicate e strategiche. Assieme al dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche abbiamo definito un programma che ci permetterà, già nelle prossime settimane, di aumentare la dotazione di infermieri della nostra azienda di ben 150 unità.”