By

Roma, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in audizione davanti alle Commissioni Cultura di Camera e Senato, ha aperto a una riflessione sui luoghi museali a pagamento e quelli gratuiti.

Secondo Sangiuliano: “Sui musei c’è un tema di corretta valorizzazione economica. Si pensi che il sito statale più visitato, con 9 milioni 330 mila visitatori nel 2019, non è un museo a pagamento, ma il Pantheon, tuttora ad ingresso gratuito. Un accordo del 2016 con la Diocesi di Roma 8 aveva previsto l’introduzione di un biglietto d’ingresso di soli due euro, nel pieno rispetto delle funzioni di culto del luogo, che da millequattrocento anni è anche una chiesa: quell’accordo, che avrebbe potuto portare risorse preziose per il restauro di questo e di altri monumenti, non è mai stato attuato”.

Il ministro ha poi elencato il prezzo del biglietto di alcuni musei italiani: dal Colosseo a 18 euro al Museo Egizio di Torino a 15 euro, dalla Reggia di Caserta a 14 euro agli Uffizi a 12 euro. E poi anche alcuni stranieri come il Museo Pergamon di Berlino che costa 12 euro e la Reggia di Versailles che ha un biglietto di 20 euro. “Mi domando, e domando a voi – ha aggiunto il ministro Sangiuliano -, gli Uffizi il cui biglietto costa 12 euro, valgono meno del Louvre che ne costa 17?“.