Salvini in agosto sarà in vacanza a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, “Ci rivediamo per una settimana ad agosto al Forte”. Lo ha annunciato Matteo Salvini, segretario della Lega, che oggi ha partecipato a un’iniziativa pubblica a Forte dei Marmi con la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi.

“Quest’anno – ha detto Salvini – mi sdoppio: siccome l’anno scorso mi hanno rotto le scatole, dicendo ‘eh, Salvini va con suo figlio in Romagna’, come se andare in Romagna fosse una roba da delinquenti, allora per farli arrabbiare due volte io vado qualche giorno con mio figlio in Romagna e qualche giorno con mia figlia in Versilia, così almeno la Gruber si arrabbia due volte”.

Salvini si è recato per un sopraluogo anche “al ponte di Albiano Magra che è crollato da mesi e che la Regione Toscana sta dimenticando da mesi”, ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini.

“Il modello Genova – ha affermato poi Susanna Ceccardi – che credo abbia insegnato all’Italia intera come si fanno le cose, abbattere la burocrazia, nominare un commissario straordinario, e realizzare un’opera che serve agli italiani in fretta e bene, si può fare. Ad Albiano il ponte è crollato da tre mesi, e ancora non si sono messi d’accordo su chi deve essere il commissario. Hanno detto Enrico Rossi, poi il ministro De Micheli non lo ha ancora nominato: probabilmente perché anche lei non si fida di Enrico Rossi, la capisco, ne nomini un altro”.